Двое подростков подожгли локомотив за криптовалюту и получили 17 лет колонии

За совершение теракта в Екатеринбурге двоим 16-летним подросткам вынесли приговор. В декабре 2024 года они подожгли локомотив на железнодорожной станции «Екатеринбург-Сортировочный».
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