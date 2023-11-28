Полицейские в Удмуртии пресекли незаконный сбыт наркотических средств

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Сарапульский» совместно с сотрудниками ДПС в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению на сбыт наркотических средств был задержан ранее судимый 40-летний местный житель.