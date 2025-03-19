Одно из самых громких предвыборных обещаний Дональда Трампа 19 марта приобрело статус исполненного. Министерство юстиции в два захода опубликовало около […] The post Трамп выполнил обещание: документы по убийству Кеннеди рассекречены appeared first on Медиакратия.
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