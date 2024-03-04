Тихоходки на поверхности Луны с 2019 года. Успели ли они колонизировать наш спутник?

22 февраля 2019 года на орбиту Луны был запущен космический зонд Beresheet. Этот лунный аппарат, созданный компаниями SpaceIL и Israel Aerospace Industries, предполагался как первый частный космический аппарат, который совершит мягкую посадку на поверхность спутника Земли.
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