Володин назвал главное качество Лаврова

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России и способность к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами.