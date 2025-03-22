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Володин назвал главное качество Лаврова

Володин назвал главное качество Лаврова

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России и способность к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами.

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