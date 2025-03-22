Володин назвал главное качество Лаврова

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметив его умение отстаивать национальные интересы России и способность к развитию конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии