Бизнес-уполномоченный по Астраханской области Наиля Никитина приняла участие во Всероссийском дне приема предпринимателей, проводимом прокуратурой Астраханской области

В прокуратуре Астраханской области проведен прием предпринимателей руководителями и прокурорами отделов совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области на общественных началах Наилей Никитиной.
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