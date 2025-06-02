Частный инвестор построил медцентр в Хорошёво-Мнёвниках

С 2020 года индивидуальные предприниматели возвели в столице более полусотни зданий для спортивных учреждений, магазинов, торговых центров, административных объектов в одиннадцати административных округах.
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