Махачев победил Волкановски и впервые защитил титул UFC

Турнир состоялся минувшей ночью в Австралии.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил австралийского спортсмена Александра Волкановски и впервые защитил титул UFC в лёгком весе.
Турнир состоялся минувшей ночью в Австралии.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил австралийского спортсмена Александра Волкановски и впервые защитил титул UFC в лёгком весе.
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