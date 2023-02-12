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Махачев победил Волкановски и впервые защитил титул UFC

Махачев победил Волкановски и впервые защитил титул UFC

Турнир состоялся минувшей ночью в Австралии.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев победил австралийского спортсмена Александра Волкановски и впервые защитил титул UFC в лёгком весе.

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