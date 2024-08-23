Всего лишь 10 минут практики осознанности в день могут значительно улучшить самочувствие и помочь в борьбе с депрессией

В новом исследовании, опубликованном в British Journal of Health Psychology, учёные из университетов Бата и Саутгемптона обнаружили, что всего 10 минут ежедневной практики осознанности могут значительно улучшить самочувствие, облегчить симптомы депрессии и тревоги, а также помочь людям быть более мотивированными для ведения здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения, правильное питание и достаточный сон.