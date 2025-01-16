"Материнский инстинкт не сработал": автомобилистку, которая снесла коляску с малышом на "зебре" в Челябинске, нашли

Женщина на "Ладе Гранта", сбив младенца, даже не притормозила и "улетела" с места ДТП.В Челябинске, в микрорайоне Чурилово, на улице 2-я Эльтонская, произошла авария с участием легкового автомобиля и пешехода с детской коляской.