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Царьград

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"Материнский инстинкт не сработал": автомобилистку, которая снесла коляску с малышом на "зебре" в Челябинске, нашли

"Материнский инстинкт не сработал": автомобилистку, которая снесла коляску с малышом на "зебре" в Челябинске, нашли

Женщина на "Ладе Гранта", сбив младенца, даже не притормозила и "улетела" с места ДТП.В Челябинске, в микрорайоне Чурилово, на улице 2-я Эльтонская, произошла авария с участием легкового автомобиля и пешехода с детской коляской.

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