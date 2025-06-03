Треть мигрантов в РФ заваливает экзамены по русскому языку

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства науки и высшего образования агентству «ТАСС», значительная часть иностранных граждан сталкивается с трудностями при прохождении экзамена по русскому языку как иностранному: около трети кандидатов не справляются с испытанием с первого раза, и почти половина из них не преуспевает и при повторных попытках .