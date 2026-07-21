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На Алтае сельчанка нашла в интернете красивые фото жилого дома и продала его

На Алтае сельчанка нашла в интернете красивые фото жилого дома и продала его

Правоохранители оперативно задержали женщину В Алтайском крае 31-летняя сельчанка нашла в интернете красивые фотографии жилого дома и разместила объявление о его продаже, причем сразу в двух районах - Целинном и Павловском, сообщает региональное МВД.

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