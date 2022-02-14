Джокович начал 85-ю подряд неделю в качестве №1

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович начал 85-ю подряд и 360-ю в целом неделю в качестве первой ракетки мира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх