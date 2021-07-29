Лидер НАУ Латушко: Лукашенко развязал против белорусов войну

Alexey PchenkinПолитикаЛидер НАУ Латушко: Лукашенко развязал против белорусов войнуПо мнению оппозиционного политика, режим Лукашенко проводит против жителей Белоруссии информационную войну.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerРаботник сцены, известный по кличке Паша Латушко, меряет всё по себе. Он настолько погряз в фейках и лжи, что любой может в этом удостовериться. Попробуйте найти хоть одно слово упоминания о его родителях, происхождении, детстве. Все биографии начинаются: "Родился в 1972. Окончил ВУЗ в 1995" Т.е. будущий театральный сотрудник (а бывал Паша и работником белорусского театра) учился с самого рождения аж 23 (!!!) года.Комментировать
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