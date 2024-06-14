Разработчик Assassin's Creed Shadows обвинил Илона Маска в “разжигании ненависти” в от...

Разработчик Assassin's Creed Shadows обвинил Илона Маска в “разжигании ненависти” в ответ на критику черного самураяОдин из руководителей Assassin’s Creed ответил на критику со стороны Илона Маска по поводу включения в Assassin’s Creed Shadow главного героя – чернокожего самурая.
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