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КамАЗ опрокинулся на легковушку в Подмосковье, погибли женщина и ребенок

КамАЗ опрокинулся на легковушку в Подмосковье, погибли женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли в ДТП на трассе Ям — Горки Ленинские в Домодедовском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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