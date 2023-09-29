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Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО за последнюю неделю

Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО за последнюю неделю

На брифинге в Министерстве обороны РФ 29 сентября официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил о больших потерях, которые ВСУ продолжают нести в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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