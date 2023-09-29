Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне СВО за последнюю неделю

На брифинге в Министерстве обороны РФ 29 сентября официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил о больших потерях, которые ВСУ продолжают нести в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии