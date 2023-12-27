Восстанавливается спрос на сафари-туры в Африку среди россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает о том, что спрос на экскурсионные поездки в экваториальную и субэкваториальную Африку постепенно восстанавливается после пандемии COVID-19, сообщает РИА “Новости”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии