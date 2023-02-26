Киев бережет спецподразделения в Артемовске, бросая на передовую мобилизованных

Корреспондент РИА Новости со ссылкой на бойцов “Вагнера” в Артемовске сообщил, что киевский спецназ действует за линией соприкосновения с бойцами “Вагнера” и перебрасывается командованием в зону боя только для того, чтобы попытаться отразить атаку.