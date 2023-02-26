Uspei.com

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Хохлы всегда  останутся холопами.Сальдо: в Херсоне...
  • Валентин Воробьев
    Убийцам миллионов людей нет права называть себя цивилизованными. Это варвары, палачи и сволочиПутин: “Запад при...
  • Людмила
    Вот до чего доучилась наша молодёжь, что будем ходить и оглядываться. Студенты - позорники!В Екатеринбурге с...

Киев бережет спецподразделения в Артемовске, бросая на передовую мобилизованных

Киев бережет спецподразделения в Артемовске, бросая на передовую мобилизованных

Корреспондент РИА Новости со ссылкой на бойцов “Вагнера” в Артемовске сообщил, что киевский спецназ действует за линией соприкосновения с бойцами “Вагнера” и перебрасывается командованием в зону боя только для того, чтобы попытаться отразить атаку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх