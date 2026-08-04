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«Интер» и «Байер» предложили 20 млн евро за хавбека «Аль-Иттихада» Диаби (Санти Ауна)

Мусса Диаби может перейти в « Интер » или « Байер ».  Эти клубы сделали предложение о трансфере полузащитника « Аль-Иттихада » за 20 миллионов евро, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

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