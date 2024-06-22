От Запорожья до Львова: российские ракеты вновь ударили по украинской энергетике

Сегодня ночью российская армия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Украине. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, имел место «ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины» ракетами воздушного, морского, наземного базирования и ударными БПЛА типа «Shahed».
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