В Щелково начали капитальный ремонт крыши многоэтажного дома

В городском округе Щелково на улице 8 Марта, 17А, начался капитальный ремонт крыши. Специалисты подрядной организации ООО «Стартен» приступили к одному из самых сложных и ответственных этапов обновления жилого фонда.
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