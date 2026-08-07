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Ловчев о критике Шварца: «Вам нужен другой тренер – Старик Хоттабыч. Сандро, заткни им всем рот. Выиграй три матча, и мы будем тут говорить: «Красавец вообще»

Бывший футболист «Спартака»  Евгений Ловчев отреагировал на критику в адрес главного тренера «Динамо»  Сандро Шварца .

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