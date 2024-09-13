В Белом доме отказались комментировать слова Путина о НАТО и Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга отказалась комментировать вопрос об обеспокоенности США по поводу слов президента РФ Владимира Путина о фактическом вступлении НАТО в украинский конфликт в случае снятия запрета для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по России.