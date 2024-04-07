«Искандеры» и «Солнцепеки» доработали наши инженеры с учетом СВО: стали точнее и мощнее

Это изменение было осуществлено по запросу военных подразделений, ответственных за радиационную, химическую и биологическую защиту, которые обратились к компании с просьбой разработать новую систему ориентации.
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