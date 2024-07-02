Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • лина любимцева
    Они были, есть и будут нашими ВЕЧНЫМИ  врагами.НА СЛУЖБЕ У ПУТИН...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
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  • Галина Чужая
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Я хотел продать Крым американцам

Я хотел продать Крым американцам

Но не успел.   Интервью экс-премьера Украины, времён незабвенного Виктора Ющенко, Юрия Еханурова каналу 112.

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