ВТБ и ОПИ заключили заключили мировое соглашение по долгу на 121 млрд рублей

ВТБ вместе с другими кредиторами компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ), которой принадлежит алмазодобытчик «АГД Даймондс», заключили мировое соглашение относительно задолженности на 121,3 миллиарда рублей, свидетельствуют материалы дела.
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