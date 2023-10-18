Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рецепты первых блюд 23

Рецепты первых блюд 23

Борщ Украинский Мой муж обожает борщи, вот приходится варить борщики!  вода, мясо, картофель, лук, морковь, капуста, свекла, соль, томат-паста, приправа Суп с фрикадельками и яично-лимонной заправкой Суп с фрикадельками, приготовленный по этому рецепту, значительно отличается от привычного всем супа.

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