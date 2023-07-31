"А вот это уже по серьезному"

А Эстонцы в курсе этого? Главное - порядок навести там,куда из ЕС пошлют))))

Nikolay Stepanov

Нечто подобное уже было лет 20 назад. Заметка тогда называлась Плохие новости для Хуссейна, а суть новостей - три эстонца поехали в Ирак.