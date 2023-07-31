Стало, наконец, известно, кто наведёт порядок в Нигере — Эстония. Минобороны страны добивается разрешения от парламента на отправку до 5 (пяти!) военнослужащих в Африку.
"А вот это уже по серьезному"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
А Эстонцы в курсе этого? Главное - порядок навести там,куда из ЕС пошлют))))
Ответить
4 час.
Nikolay Stepanov
Нечто подобное уже было лет 20 назад. Заметка тогда называлась Плохие новости для Хуссейна, а суть новостей - три эстонца поехали в Ирак.
Ответить
3 час.
Владимир Андрианов
Здорово же ковид долбит по мозгам
Ответить
2 час.
Свежие комментарии