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Nature: мышцы способны строить разные молекулярные структуры без участия мозга

Nature: мышцы способны строить разные молекулярные структуры без участия мозга

Американские ученые из Калифорнийского технологического университета и Чикагского университета выяснили, что мышцы человека способны к сложным реакциям на различные раздражители без включения в процесс головного мозга.

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