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Израильский политик посулил России страшную месть. Что теперь России делать с Израилем? И

Израильский политик посулил России страшную месть. Что теперь России делать с Израилем? И

ФОТО: ANDRIANO.CZ/SHUTTERSTOCK.COM, MAJDI FATHI/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА ИЗРАИЛЬ ГРОЗИТ РОССИИ.

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Комментарии
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Иван Щукин
Да как и прежде всё будет пучком! Нетаньяху приедет в Москву и прямо в Кремль где с глазу на глаз перетрут с Путиным и всё будет пучком, правда по ящику наш Гарант будет осуждать Израиль что он не корректно ведёт военные действия в Газе ну и так далее! Ничего нового! Как считала &quot;наша&quot; верхушка нас дураками так и продолжает это делать! Бизнес и ни чего более!
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14 час.
Лариса Парфенова
По принципу, я тебя породил, я тебя и убью. Путь Израиль вспомнит кто его породил.
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11 час.
Николай Галыгин
Дружить с евреями -это большая глупость. В своё время они надули  Сталина,который надеялся,что созданное государство Израиль будет просоветским,в очередной раз надули когда стали помогать  Зеленскому поставкой пушечных снарядов и инструкторами. в тихаря наклепали ядерных бомб немеряно и вооружили ими подлодки. А мы спонсировали их снабжая людскими ресурсами.. Евреи впарили нам рабскую идеологию и заставили поклонятся их идолу,потом Маркс подсунул идею коммунизма и мы вновь поверили и поддались на их уловки. Удивительно то что мы выстояли.Теперь пора браться за свой ум и не жить чужим.
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2 час.

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