Израильский политик посулил России страшную месть. Что теперь России делать с Израилем? И

Иван Щукин Да как и прежде всё будет пучком! Нетаньяху приедет в Москву и прямо в Кремль где с глазу на глаз перетрут с Путиным и всё будет пучком, правда по ящику наш Гарант будет осуждать Израиль что он не корректно ведёт военные действия в Газе ну и так далее! Ничего нового! Как считала "наша" верхушка нас дураками так и продолжает это делать! Бизнес и ни чего более!

Лариса Парфенова По принципу, я тебя породил, я тебя и убью. Путь Израиль вспомнит кто его породил.