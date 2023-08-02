Большая часть средств федеральных программ направляется в районы Нижегородской области

Большая часть средств федеральных программ ориентирована на районы Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в интервью редакторам и журналистам изданий «Нижегородского областного информационного центра» и медиахолдинга ННТВ.
Большая часть средств федеральных программ ориентирована на районы Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в интервью редакторам и журналистам изданий «Нижегородского областного информационного центра» и медиахолдинга ННТВ.
Свежие комментарии