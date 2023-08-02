Нижегородская правда

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Большая часть средств федеральных программ направляется в районы Нижегородской области

Большая часть средств федеральных программ ориентирована на районы Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в интервью редакторам и журналистам изданий «Нижегородского областного информационного центра» и медиахолдинга ННТВ.

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