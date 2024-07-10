Оставленные без попечения «ПИКа» дома сформируют в лоты по принципу «микса»

В Воронеже продолжают обсуждать уход крупной ГК «ПИК-Комфорт» с рынка «управляшек». Так совпало, что как раз в день отзыва лицензий у 21 УК «ПИКа» на вопросы журналистов отвечал министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Бажанов.