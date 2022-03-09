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В Linux обнаружили самую опасную уязвимость за последние шесть лет

В Linux обнаружили самую опасную уязвимость за последние шесть лет

Как сообщают источники, в операционной системе Linux обнаружена уязвимость, причём очень серьёзная. Если точнее, это самая опасная уязвимость в данной ОС, обнаруженная за последние годы.

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