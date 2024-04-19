Автодорогу Надым – Салехард могут открыть во второй половине дня

Дорожники очищают от снежных заносов автотрассу между Надымом и Салехардом. Восстановить транспортное сообщение после обрушившейся на Ямал метели непросто — на дорожных участках сугробы порой свыше четырех метров.
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