Daily Moscow

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Россия готова активно работать с другими странами для обеспечения продовольственной безопасности

Россия готова активно работать с другими странами для обеспечения продовольственной безопасности

Введённые против России санкции дестабилизируют всю мировую экономику. Об этом на форуме Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), который проходит 21-22 мая в Таиланде, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

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