Россия готова активно работать с другими странами для обеспечения продовольственной безопасности

Введённые против России санкции дестабилизируют всю мировую экономику. Об этом на форуме Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), который проходит 21-22 мая в Таиланде, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.