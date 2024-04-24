Новодвинец, избивший женщину, обвинил в этом потусторонние силы

Жителя города бумажников признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Известно, что осуждённый 14 декабря 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанёс потерпевшей не менее трёх ударов ножом в шею, причинив серьёзный вред её здоровью.