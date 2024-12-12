Ямалец кухонным ножом изрезал собутыльника

Ямалец во время попойки пытался кухонным ножом убить собутыльника. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 3 октября 2024 года в городе Тарко-Сале сорокалетний мужчина распивал спиртные напитки в компании своего знакомого.