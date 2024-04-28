Золотые часы пассажира «Титаника» проданы на аукционе за 1,48 млн долларов

Карманные часы из 14-каратного золота стали самой дорогой вещью с «Титаника». Их продали на аукционе за 1,48 млн долларовЗолотые карманные часы самого богатого пассажира «Титаника» были проданы на британском аукционе Henry Aldridge&Son за 1,175 млн фунтов стерлингов (1,48 млн долларов).