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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Адельман: «Шэй – мастер выпрашивания фолов. Хотелось бы, чтобы нам позволяли хоть как-то взаимодействовать с его телом»

«Хочется верить, что здесь есть баланс. Если Шэю разрешают использовать свободную руку (что у него отлично получается), то хотелось бы, чтобы и нам позволяли хоть как-то взаимодействовать с его телом.

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