Спички - не игрушка

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Что вытащили из сбитого и поднятого со дна MQ-9 Reaper

Что вытащили из сбитого и поднятого со дна MQ-9 Reaper

Помните сбитый без применения оружия американский беспилотник MQ-9 Reaper?Профильные подразделения российского оборонного ведомства стали обладателями бесценной информации о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов MQ-9 Reaper.

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