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Месси признан лучшим игроком матча Аргентина – Мексика. У него гол и ассист

Лионель Месси признан лучшим футболистом матча Аргентина – Мексика на ЧМ-2022. 35-летний аргентинец открыл счет в этом встреча, а на 87-й минуте отдал голевой пас на Энцо Фернандеса.

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