Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

34 очка и 18 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» обыграть «Хорнетс» и одержать 5-ю победу подряд

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 34 очка и сделал 18 подборов в победном домашнем матче против «Шарлотт» (124:115).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх