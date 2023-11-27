7 причин посетить 7 лучших мест в Харбине

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Для иностранных туристов в Китае Харбин может подарить множество приятных впечатлений и незабываемый отдых! Мы предлагаем вам изучить 7 лучших мест в Харбине и выбрать для посещения те, которые вам понравятся.