Possible MNQ ATH Reversion Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! CAN2_XZ MNQ is at a Daily Supply zone originally created on 06/14/2026 with a range of 30864.
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