Военные эксперты рассказали о том, пригодятся ли бомбоубежища жителям Псковской области

В Псковской области, граничащей со странами НАТО, занялись подготовкой бомбоубежищ. На этой неделе прокуратура региона смогла через суд истребовать у частных лиц помещение для укрытия населения, а в Новоржевском районе для этих целей и вовсе распорядились подготовить подвалы.