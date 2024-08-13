Военные эксперты рассказали о том, пригодятся ли бомбоубежища жителям Псковской области

В Псковской области, граничащей со странами НАТО, занялись подготовкой бомбоубежищ. На этой неделе прокуратура региона смогла через суд истребовать у частных лиц помещение для укрытия населения, а в Новоржевском районе для этих целей и вовсе распорядились подготовить подвалы.
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