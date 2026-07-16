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МОСИНФОРМ

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Столичные инженеры создали отечественное оборудование для сверхточной проверки кабеля

Столичные инженеры создали отечественное оборудование для сверхточной проверки кабеля

Московское предприятие представило программно-аппаратный комплекс нового поколения, который позволяет с высокой точностью контролировать толщину изоляции и геометрию кабеля непосредственно во время производственного процесса.

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