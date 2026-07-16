Столичные инженеры создали отечественное оборудование для сверхточной проверки кабеля

Московское предприятие представило программно-аппаратный комплекс нового поколения, который позволяет с высокой точностью контролировать толщину изоляции и геометрию кабеля непосредственно во время производственного процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии