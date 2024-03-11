Обмен россиян замороженными активами с иностранцами стартует 25 марта

Обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами стартует 25 марта. Об этом сообщили в брокерской компании "Инвестиционная палата", выступающая организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг.
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