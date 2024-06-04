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В МО РФ заявили о подготовке США и НАТО новых прокси-войн против России

В МО РФ заявили о подготовке США и НАТО новых прокси-войн против России

США и НАТО готовят новые прокси-войны против России после завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в статье генерал-лейтенанта Игоря Колесникова и генерал-майора в отставке Вячеслава Круглова, которая была опубликована в ежемесячном журнале Министерства обороны РФ «Военная мысль».

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