В МО РФ заявили о подготовке США и НАТО новых прокси-войн против России

США и НАТО готовят новые прокси-войны против России после завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в статье генерал-лейтенанта Игоря Колесникова и генерал-майора в отставке Вячеслава Круглова, которая была опубликована в ежемесячном журнале Министерства обороны РФ «Военная мысль».
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