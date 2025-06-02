«Женщины перестали готовить на кухне еду». «Женщины перестали готовить на кухне еду». С такой критикой на курьерскую доставку продуктов обрушился председатель комиссии по безопасности общественной палаты РФ Михаил Аничкин во время круглого стола по электросамокатам.
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